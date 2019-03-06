США сорвали операцию по спасению беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. США сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных граждан Сирии, которые находятся в лагере "Рукбан". Об этом говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики, распространенном в среду.

"Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в "Рукбане", - говорится в заявлении, подписанном руководителем межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики - начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и его сирийским коллегой министром местного самоуправления Сирии Хусейном Махлюфом.

В документе подчеркивается, что "ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи", пока жители лагеря "Эр-Рукбан" удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках.

Россия и Сирия будут постоянно проводить наблюдение за лагерем беженцев "Эр-Рукбан". При этом информирование международной общественности о ситуации будет переведено на регулярную основу, говорится в заявлении.

"Мы вынуждены перевести формат наблюдения за лагерем "Рукбан" на постоянную основу с регулярным информированием международной общественности", - сказано в сообщении.

Освобождение беженцев

Российский и сирийский штабы по возвращению беженцев призывают США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии, говорится в заявлении руководителей межведомственных координационных штабов.

"Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Рукбан", обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф", - говорится в заявлении.

Также руководители штабов призвали мировое сообщество и прежде всего такие международные организации, как ООН, Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, перестать отмалчиваться и, наконец, четко обозначить свою позицию, предпринять конкретные шаги, а не ограничиваться заявлениями об обеспокоенности судьбой сирийских беженцев. "Как показала практика, никакие гуманитарные конвои с продовольствием не способны решить сложившуюся гуманитарную катастрофу в "Рукбане". Только его полная ликвидация может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев", - подчеркивается в документе.