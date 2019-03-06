Рябков призвал перестать недооценивать угрозу, связанную с оружием массового поражения

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Недооценка опасностей, связанных с ядерным и другим оружием, может привести к ситуации повышенного риска, необходимо восстановить осознание этой угрозы. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на заседании президиума Российской академии наук (РАН).

"У нас исчезает собственное концептуальное видение понятия стратегической стабильности в новых условиях. Мы недоучитываем новые технологии, прежде всего кибертехнологии, но не только, которые становятся если не оружием массового поражения, то, по крайней мере, крайне значимым дестабилизирующим фактором. Это в дополнение к полной недооценке опасности, связанной с ядерной классикой", - сказал он.

"Здесь важна совместная с МИД и другими ведомствами работа наших ученых по восстановлению чувства опасности, без которого мы можем оказаться в ситуации повышенного риска", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что МИД РФ рассчитывает на поддержку академического сообщества.

Озабоченность, связанная со стратегической стабильностью, значительно возросла после решения Вашингтона приостановить выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению экспертов, этот шаг ставит под угрозу и продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, чей срок действия истекает в 2021 году.