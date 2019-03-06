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Лавров передал эмиру Кувейта приветствие от Путина

По словам главы МИД России, российский лидер просил передать теплый привет и наилучшие пожелания

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров передал эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху приветствие от президента России Владимира Путина. Видеозапись прошедшей в среду в Эль-Кувейте встречи размещена на странице российского дипведомства в Facebook.

"Президент России Владимир Путин просил меня передать вам самый теплый привет и наилучшие пожелания. Президент тепло вспоминает переговоры в Сочи. Все то, о чем вы тогда договорились, продолжает выполняться", - отметил министр.

Встреча лидеров РФ и Кувейта состоялась в Сочи в ноябре 2015 года. По итогам переговоров был подписан пакет документов, в том числе по военно-техническому сотрудничеству и взаимодействию в нефтегазовой сфере.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКувейтРоссия
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