Медведев провел беседу с председателем парламента Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел беседу с председателем Палаты депутатов Люксембурга Фернаном Этженом. Глава российского правительства во вторник прибыл с официальным визитом в Люксембург, где проводит встречи с руководством герцогства.

Кортеж Медведева подъехал к зданию Палаты депутатов Люксембурга, где у входа его уже ждал Этжен. Премьер-министр и председатель Палаты депутатов тепло поприветствовали друг друга, затем прошли в парадное фойе, где Медведев оставил роспись в Книге почетных гостей.

После этого они перешли в зал пленарных заседаний для кратких переговоров.

С российской стороны во встрече Медведева с представителями Палаты депутатов Люксембурга участвуют руководитель аппарата российского правительства, вице-премьер Константин Чуйченко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Тамбовской области Александр Никитин, заместитель министра экономического развития Сергей Горьков, замглавы МИД РФ Александр Грушко, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, директор департамента международного сотрудничества кабмина Эльмир Тагиров и замруководителя Роскосмоса Михаил Хайлов.