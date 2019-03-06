Госдума увеличивает в 20 раз штрафы за оскорбление госсимволов и госинститутов России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект, которым вводится ответственность за оскорбление государственных символов и институтов. По сравнению с первоначальной редакцией административные штрафы увеличиваются в 20 раз.

Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

В первом чтении наказание вводилось по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") в виде штрафных санкций в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток. Теперь за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, но без ареста.

При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

Проект закона входит в пакет из четырех инициатив по борьбе с фейковыми новостями и оскорблению госинститутов, который был ранее внесен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, его первым заместителем Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Госдума приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

В частности, предлагается определить "порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

При обнаружении в интернете подобных материалов Генеральный прокурор РФ или его заместители получает право обратиться в Роскомнадзор "с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления". В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно определить провайдера хостинга такого сайта, сообщить ему о нарушении и зафиксировать дату и время направления уведомления. Провайдер будет обязан незамедлительно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.

Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

В случае, если владелец сайта удалил распространяемую им недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.