Песков: РФ оценивает потребности Донбасса в гуманитарной помощи, ее оказание не прервано

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия проводит оценку потребностей Донбасса в гуманитарной помощи в 2019 году, практика ее оказания не прервана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, с чем связано прекращение поставок гуманитарной помощи из России в Донбасс с начала 2019 года.

"Нет, там нет ничего другого, это не значит, что эта практика прервана. Там происходит просто оценка потребностей. И в зависимости от того, как эти потребности требуют оказания такой помощи, тогда принимается соответствующее решение", - сказал Песков.

Он добавил, что в этом вопросе "нет никаких системных или иных изменений в подходах".

В результате боевых действий с использованием тяжелой бронетехники и авиации, начавшихся в апреле 2014 года на Донбассе, юго-восток Украины оказался в ситуации гуманитарной катастрофы. 11 августа 2014 года президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) направит на Украину гуманитарный конвой.

Первый гуманитарный конвой на Донбасс вышел из подмосковного Наро-Фоминска 12 августа 2014 года. В 262 "КамАЗах" находилось около 2 тыс. т гуманитарных грузов: продовольствие, медикаменты, питьевая вода, спальные мешки, а также комплекты электростанций различной мощности. Помимо продовольствия и медикаментов, гуманитарные колонны в разное время доставляли строительные материалы, топливо, школьные учебники, новогодние подарки для детей, предметы гигиены, экипировку для пожарных и спасателей и др.