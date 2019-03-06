Песков назвал рабочим процессом перенос в Госдуме "правительственного часа" с Орешкиным

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переносе "правительственного часа" с участием главы Минэкономразвития Максимом Орешкиным в Госдуму и правительство. По словам представителя Кремля, это всего лишь "рабочий процесс".

"Это нужно вопросы адресовать Думе и в кабинет министров. Это же только что, наверное, было, поэтому мы не имели возможности смотреть непосредственно в прямом эфире. Поэтому я не могу точно сказать, но в целом [это] рабочий процесс", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что поскольку он не видел самого заседания и не читал стенограммы, "было бы неверно что-то говорить". "Здесь было бы с руки это комментировать и в кабинете министров, и в Думе, но не нам", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что требования к реализации нацпроектов предъявляются высокие. "Очень сложные проекты и там требуется конкретика", - заключил представитель Кремля.

Ранее 6 марта Госдума перенесла "правительственный час" с главой МЭР на конец марта - начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Такое решение было принято нижней палатой парламента по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию.