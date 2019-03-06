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Песков заявил, что принадлежность Крыма на картах должна обозначаться верно

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что на различных картах российская принадлежность Крыма будет отражаться правильно.

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. Компания Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.

"Для Кремля, конечно, имеет значение [то, как обозначается Крым на картах]: Крым - один из регионов Российской Федерации", - заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он заметил, что компания, допустившая ошибку, является зарубежным сервисом. "Но мы, безусловно, ожидаем, что с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно", - подчеркнул представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрым
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