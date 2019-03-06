Орешкин поддержал решение Госдумы перенести "правительственный час"

"У нас состоялся непростой разговор в Государственной думе, вопрос исполнения национальных проектов был поставлен ребром. Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано. Мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами, - рассказал Орешкин журналистам. - Поэтому решение, которое было принято парламентом, я его поддержал - это перенос обсуждения на конец марта - начало апреля".

6 марта Орешкин выступал в Госдуме с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики России и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил перенести доклад министра, чтобы не ограничиваться только темой малого и среднего бизнеса.