{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой ЮНЕСКО

Ранее Одре Азуле заявила, что ее первый официальный визит в Россию должен помочь укрепить двустороннее сотрудничество в решении проблем современного мира

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

"В течение дня у президента запланирована встреча с генеральным директором ЮНЕСКО госпожой Азуле", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее говорила Одре Азуле в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, ее первый официальный визит в Россию должен помочь укрепить двустороннее сотрудничество в решении проблем современного мира. Она заявила, что придает большое значение предстоящей встрече с главой российского государства и планирует "обсудить тему мультилатерализма и то, каким образом ЮНЕСКО может сейчас внести вклад в решение задач современного мира". Руководитель ЮНЕСКО рассчитывает также "затронуть вопросы двустороннего сотрудничества, очень богатого и исторического, которое сложилось у Организации с Россией".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичАзуле, Одре
Собянин поддержал эксперимент по электронному голосованию
Мэр Москвы призвал минимизировать риски, связанные с нововведением
Читать полностью