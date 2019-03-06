Рябков: сценарий военного вмешательства США в Венесуэлу до сих пор существует

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия озабочена американскими планами военного вмешательства в Венесуэлу. Об этом ТАСС в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы совершенно не пересматриваем оценку, которая включает элемент тревоги, озабоченности тем, что сценарий для такого вмешательства существует", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, проблема заключается в том, что Вашингтон часто просто находил предлоги для применения силы. "И мы видим, что, по большому счету, эти предлоги могут быть любыми. Поэтому мы сохраняем высокую степень встревоженности происходящим", - указал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что Москва на всех уровнях, в том числе в ходе последнего телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран, предостерегает американцев от таких опрометчивых шагов. "Но за последние годы нынешняя администрация [США] совершила несколько силовых акций в нарушение Устава ООН. Так что политика по принципу "нам нет преград" очевидна. Она опасна для остального мира и международного сообщества", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Будем об этом и дальше говорить американцам", - добавил он.

Рябков отметил, что проведение двусторонних консультаций между Москвой и Вашингтоном по ситуации в Венесуэле возможно, однако сроков пока нет. По его словам, тема о проведении таких контактов звучала в ходе последнего телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. "Этот вопрос существует, он реален, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности такой встречи. - Однако сроков [проведения консультаций] пока нет".

2 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Как сообщили в российском дипведомстве, в ходе беседы Лавров подтвердил Помпео готовность Москвы к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле, но лишь при соблюдении принципов Устава ООН.