Жириновский: Госдума впервые за время своей работы отказалась слушать отчет министра

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума впервые за 30 лет отказалась слушать отчет министра. Об этом в среду заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя прерванное решением палаты выступление главы Минэкономразвития (МЭР) Максима Орешкина.

"Это можно похвалить, Вячеслав Викторович [Володин]. Впервые за 30 лет парламент отказался слушать министра", - сказал Жириновский, раскритиковав также своих коллег, предложивших Орешкину прямо во время заседания Госдумы лучше подготовить свои ответы и выступление.

"Не надо говорить про каких-то помощников. Министр все должен знать, это главное должностное лицо, он должен все знать по своей отрасли", - продолжил Жириновский, заметив при этом, что функции МЭР четко не определены.

По мнению лидера ЛДПР, если палату не удовлетворяет выступление министра, то его нужно переносить.

Он также рекомендовал Орешкину внимательнее слушать зал. "Через пять минут после вашего вступления все стали заниматься своими делами, - констатировал Жириновский. - 30 лет вижу, как депутаты не слушают, министры не слушают другого выступающего депутата".

Решение о переносе "правительственного часа" было принято Госдумой по предложению ее спикера Вячеслава Володина после критики со стороны депутатов.