Единороссы Петербурга поддержат кандидатуру Беглова на выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Петербургское отделение партии "Единая Россия" поддержит кандидатуру Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сказал на брифинге для прессы в среду спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который также является секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Александр Дмитриевич Беглов однозначно пойдет на выборы Санкт-Петербурга, однозначно будет баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга. Здесь никаких сомнений быть не должно. Я заявил позицию регионального отделения партии "Единая Россия - мы будем поддерживать Беглова", - сказал Макаров.

Спикер Заксобрания отметил, что Беглов уже имеет обширный опыт управленческой деятельности в Санкт-Петербурге и в других регионах РФ. "Я убежден, что Беглов для Санкт-Петербурга - человек абсолютно необходимый в этих условиях. Я убежден в том, что у Беглова - будущее губернатора Санкт-Петербурга", - добавил он.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Ранее на вопрос журналистов об участии в выборах врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что его выдвижение будет зависеть от мнения горожан и его способности справляться с проблемами города.