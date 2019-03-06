Лавров передал властям Кувейта просьбу об обеспечении законных прав россиянки Лазаревой

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с властями Кувейта ситуацию в отношении осужденной в этой стране россиянки Марии Лазаревой и передал им просьбу о необходимости обеспечить ее законные права.

"Мы этот вопрос затрагивали, нас беспокоит судьба любого российского гражданина, который оказывается в непростой ситуации, - сказал Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом. - Мы выразили надежду, что в рамках рассмотрения ее дела по законодательству государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, в том числе права, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт. Я такую просьбу передал, и мне показалось, что эта просьба была услышана".

В свою очередь глава кувейтского МИД отметил, что его страна "уважает все свои обязательства в рамках международных договоров". "Мы, безусловно, понимаем внимание России к этому вопросу - отметил ас-Сабах. - На следующей неделе состоится очередное заседание суда. Надеемся, что ситуация прояснится и что она станет более очевидной и понятной".

Россиянка Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. При этом команда защитников рассчитывает на пересмотр дела, о чем 27 февраля сообщила ее адвокат Екатерина Духина.