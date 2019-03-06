В России пресекли деятельность 129 сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Спецслужбы РФ пресекли в 2018 году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб", - заявил он на заседании коллегии ФСБ России.

Путин отметил, что иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, этому нужно противодействовать. "Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, - заявил президент. - Тем надежнее должна быть ваша работа. Конечно, как и в прежние времена, а сейчас может еще и больше, [иностранные разведки] стремятся влиять на соответствующие процессы в нашей стране".

Путин отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".