Медведев поздравил премьер-министра Люксембурга с переназначением на пост

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил люксембургского коллегу Ксавье Беттеля с переназначением на должность и предложил обсудить экономические отношения двух стран.

"Для нас очень важно сохранять тот темп отношений, который сформировался, именно для того, чтобы лучше друг друга понимать. Пользуясь этим случаем, хочу еще раз публично поздравить вас с прошедшим днем рождения и с переназначением на пост премьер-министра", - сказал Медведев, открывая российско-люксембургские переговоры в среду.

Он пожелал Беттелю успехов и передал привет от президента России Владимира Путина.

"Уверен, что мы сможем действительно сегодня обсудить не только нашу историю <...> Сейчас есть и свои сложности, есть и свои перспективы. Предлагаю продолжить обсуждение прежде всего по экономической тематике. Но естественно, затронем и все другие вопросы, которые представляют взаимный интерес", - сказал российский премьер.