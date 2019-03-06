Путин отметил работу по обеспечению безопасности на ЧМ-2018 и выборах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил качественную работу по обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу и прошедших в 2018 году выборах.

"В прошлом году сотрудники ФСБ эффективно решали поставленные задачи: большая работа была проведена по линии антитеррора, в том числе, в рамках обеспечения крупных общественных мероприятий, - заявил он на заседании коллегии ФСБ. - И, конечно, прежде всего хочу вас поблагодарить за организацию работы по чемпионату мира по футболу". "Работа прошла на самом высоком уровне с хорошим результатом", - добавил он.

Путин подчеркнул, что также была обеспечена безопасность избирательных кампаний разных уровней.

Президент заявил, что прекрасно понимает, в каком напряженном режиме приходится работать сотрудникам ФСБ. "Спрос очень высокий, учитывая характер внешних и внутренних вызовов и угроз безопасности, с которыми сталкивается Россия", - отметил он. Путин пояснил, что сложной остается обстановка на Ближнем Востоке и в ряде регионов мира, что служит базой для активности террористических группировок, в том числе и на территории РФ.

"Отмечу и то, что вблизи российских границ продолжается расширение военной структуры НАТО", - добавил глава государства.

Он заявил, что ждет от сотрудников ФСБ профессиональных и слаженных действий, которые позволят оперативно и результативно решать задачи в сфере борьбы с терроризмом.