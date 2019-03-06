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Путин призвал ФСБ нарастить темпы модернизации инфраструктуры на границе

Президент отметил, что благодаря программе "Государственная граница" в эксплуатацию ввели 14 новых пограничных комплексов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу ускорить оснащение границы современной техникой. "Серьезные задачи стоят перед Пограничной службой ФСБ", - заявил глава государства на заседании коллегии спецслужбы.

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Он отметил, что "за последние годы благодаря реализации программы "Государственная граница", которая действует до 2021 года, введены в эксплуатацию 14 новых пограничных комплексов, включающих 80 инженерных сооружений, пунктов пропуска, объектов береговой охраны". "Надо и дальше модернизировать инфраструктуру пограничных участков, наращивать темпы их переоснащения современной техникой", - указал Путин.

Владимир Путин также отметил, что ждет от сотрудников ФСБ четкой и профессиональной работы.

"Уверен, что сотрудники ФСБ будут и впредь четко, профессионально решать поставленные задачи, надежно стоять на страже национальных интересов нашей страны, оказывать помощь и поддержку нашим гражданам в обеспечении их безопасности, законных прав и свобод", - обратился глава государства к участникам заседания коллегии ФСБ.

Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за работу в прошлом году и пожелал успехов в дальнейшей службе.

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