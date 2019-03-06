Путин призвал избегать формальных режимов секретности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал не строить искусственные препятствия для внедрения перспективных разработок, чтобы они "годами не лежали в сейфах".

"Контроль [за перспективными технологиями] должен быть умным: искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданский отраслей для решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно", - заявил он на заседании коллегии ФСБ. - Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности"

Глава государства отметил важность обеспечения защиты данных о перспективных разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения. "Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным", - заявил Путин. Он заметил, что при этом контроль должен быть и гибким. "Нужно внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", - потребовал он.