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Путин призвал избегать формальных режимов секретности

Президент отметил, что разработки не должны быть в сейфах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал не строить искусственные препятствия для внедрения перспективных разработок, чтобы они "годами не лежали в сейфах".

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"Контроль [за перспективными технологиями] должен быть умным: искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданский отраслей для решения задач развития, искусственных барьеров создавать не нужно", - заявил он на заседании коллегии ФСБ. - Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности"

Глава государства отметил важность обеспечения защиты данных о перспективных разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения. "Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным", - заявил Путин. Он заметил, что при этом контроль должен быть и гибким. "Нужно внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные", - потребовал он.

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