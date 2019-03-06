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Путин подписал закон о заочном заключении под стражу лиц в межгосударственном розыске

Поправки вносятся в статью "Заключение под стражу"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность выносить судебное решение о заочном заключении под стражу обвиняемого, объявленного в межгосударственный розыск. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в статью 108 ("Заключение под стражу") Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству, принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск. Подписанный закон устанавливает возможность принятия такого судебного решения в отсутствие обвиняемого в случае объявления его не только в международный, но и в межгосударственный розыск.

Документ направлен на реализацию Договора государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.

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