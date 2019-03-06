Путин подписал закон об оказании паллиативной помощи в России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ, который в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами. Документ, принятый Госдумой 21 февраля и одобренный Советом Федерации 27 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Без боли, грязи и унижения": что изменит закон о паллиативной помощи в России

Ранее в послании Федеральному собранию Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в стране.

В закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" вносятся изменения, предусматривающие возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

В настоящее время в базе данных Минздрава значатся порядка 300 тыс. паллиативных пациентов. Вместе с тем, по данным экспертов, их количество может достигать 800 тыс. человек.

В соответствии с документом, "паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтерами), а также с центрами социального обслуживания, религиозными организациями.