Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР о передаче осужденных к лишению свободы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора РФ с КНДР о взаимной передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Договор был подписан 5 декабря 2017 года в Москве и ратифицирован КНДР в феврале 2018 года.

Он регламентирует двусторонние отношения по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и защиты прав и законных интересов российских граждан. Документ предусматривает, что с письменного согласия осужденного либо его законного представителя может быть осуществлена его передача в государство его гражданства.

По условиям договора, осужденный должен являться гражданином государства исполнения приговора или лицом без гражданства, имеющим в нем постоянное место жительства. Согласно документу, осужденный к лишению свободы на территории одной страны, может быть передан на территорию другой для отбывания наказания на основании запроса государства.

В настоящее время эти отношения не урегулированы между РФ и КНДР. В настоящее время в российских учреждениях ФСИН находится порядка 30 северокорейских граждан, россияне в местах лишения свободы КНДР не содержатся.

Предполагается, что договор применяется для исполнения приговоров, вынесенных как до, так и после его вступления в силу, заключается на неопределенный срок.