Россия и Индия договорились активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Индия достигли договоренности об активизации сотрудничества в сфере кибербезопасности. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, такая договоренность была достигнута по итогам прошедшего в Москве второго раунда российско-индийских межведомственных консультаций по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

"Стороны обсудили основные направления сотрудничества в области информбезопасности на 2019 - 2020 годы, а также вопросы, связанные с координацией действий на различных международных площадках, прежде всего ООН, - говорится в сообщении. - Достигнуты договоренности об активизации сотрудничества России и Индии в области обеспечения информационной безопасности".

Координацию дальнейшей работы будут вести аппарат Совета безопасности РФ и секретариат Совета национальной безопасности Индии.