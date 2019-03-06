Медведев: некоторые страны вне Европы выиграли от санкций Запада против России

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ряд стран за пределами Европы выиграли от санкций, которые Запад ввел в отношении России. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Есть страны, которые находятся не в Европе, и они не проигрывают [от санкций Запада против России], они в чем-то выигрывают", - подчеркнул Медведев. "Об этом тоже нужно помнить", - добавил он. Премьер предложил "чуть позже" обсудить, о каких странах идет речь.

Так глава кабмина РФ прокомментировал сказанные несколькими минутами до этого слова Беттеля о санкциях: "Все понимают, что все проигрывают".