Медведев призвал раскритиковавшего Люксембург американского "клерка" учить азы дипломатии

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал представителя США за "советы" по отношениям РФ и Люксембурга, посоветовав учить азы дипломатии.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем председатель российского правительства отреагировал на "некий окрик из американского посольства". "Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета", - сказал глава кабинета министров РФ.

Он напомнил, что государственный суверенитет - "это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее". "Это классическое понимание государственного суверенитета, может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое", - отметил Медведев. И добавил: "Я в этом сомневаюсь".

По информации СМИ Люксембурга, в преддверии визита Медведева посол США в Люксембурге направил письмо премьер-министру этой страны Ксавье Беттелю с призывом обсуждать с РФ права человека, ситуацию с крымскими татарами и керченский инцидент.

