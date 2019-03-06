Медведев: США не просто приостанавливают, а разрывают ДРСМД

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. США не просто приостанавливают, а разрывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который обеспечивал международную безопасность.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Я просто задаюсь обычным вопросом, что лучше, предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора. Ровно это и сделали американцы - под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор, который был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности", - сказал Медведев.

Медведев добавил, что выход из любого договора до истечения срока представляет опасность, а если этот договор в сфере безопасности, то это "определенно серьезная история".

"Что будет дальше, никто из нас не знает, - констатировал премьер-министр РФ. - Говорят, нам надо снова всех собрать и обо всем договориться. Но всем же понятно, никого не собрать и ни о чем не договориться". "Тем более что участников этого договора должно быть гораздо больше, и за стол они не сядут, потому что им и так хорошо", - сказал Медведев.

Глава российского правительства уверен, что выход США из ДРСМД подрывает международную безопасность. По его словам, теперь этот вопрос касается не только Европы, но и всего мира. Под ударом будут не только центры расположения ракет, но и места, где принимаются решения, пояснил Медведев.

"Так вести себя нельзя. То, что таким образом в результате одностороннего отказа Соединенных Штатов Америки был по сути подорван режим международной безопасности, никакого сомнения вызывать не должно", - подчеркнул премьер.