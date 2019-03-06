Медведев назвал "параноидальной чушью" ожидание вмешательства РФ в выборы в Европарламент

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает параноидальной чушью мнение о том, что Россия может вмешаться в выборы в Европарламент в мае 2019 года.

Отвечая на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на просьбу прокомментировать соответствующие утверждения в Брюсселе, глава кабмина РФ отметил: "Еще выборов не было, а нас уже в чем-то подозревают, что ли? А как же различные презумпции, предположения правовые?" "Честно сказать, это какая-то чушь, параноидальная, я бы сказал, чушь - подозревать кого-то в том событии, которое еще не случилось", - подчеркнул Медведев.

По словам премьера, "мало ли, кто в чем кого подозревает - пусть докажут чего-нибудь, а так, это предположения о будущем, которого еще не было". "Вот произойдут выборы, пусть предъявят какие-то доказательства, тогда будем с этим разбираться, - продолжил Медведев. - А так, нас что, назначили ответственными, что ли".

Еврокомиссия ранее утвердила план действий по противодействию дезинформации в преддверии выборов в Европарламент в мае этого года. Она призвала ведущие Интернет платформы принять участие в этой работе. В качестве одного из источников возможного вмешательства в выборы ЕК назвала Россию.