Медведев считает, что арест Калви - компетенция суда, которую не надо комментировать

"Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен делать: все-таки есть разделение властей. Когда речь идет об аресте - это, конечно, компетенция уголовного суда", - ответил председатель правительства РФ на вопрос о последствиях ареста Калви на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Глава российского кабмина напомнил, что "не так давно крупного менеджера китайской компании тоже взяли и неожиданно арестовали, все были в шоке, потом приняли иные решения". "О чем это говорит? Только о том, что суд в любой стране имеет право принимать решения на базе тех материалов, которые подготовлены следствием. Видимо, в нынешней ситуации у него были такие материалы", - считает Медведев. Он признался, что не знает, что будет дальше: "Суд должен будет, естественно, собираться, заслушивать доводы обвинения. Если он будет признавать их достаточными, он будет сохранять арест. Если он не будет признавать их достаточными, то он может избрать иную меру пресечения". "Но это всецело компетенция суда", - объяснил премьер отказ от других комментариев дела Калви.

"Очень важно не допускать, чтобы юридические вопросы обсуждались на политическом уровне. Необходимо соблюдать принцип разделения властей", - согласился Беттель.

Ранее суд арестовал основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела.

В новость внесены изменения (16:09 мск) - добавлена цитата премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля