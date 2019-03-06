Медведев высоко оценил предложение Люксембурга выступить посредником в отношениях РФ и ЕС

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев высоко оценил предложение Люксембурга выступить посредником в налаживании отношений Москвы и Евросоюза.

"В этом мире все зависит от конкретных людей. Господин [премьер-министр Люксембурга Ксавье] Беттель действительно посредническую миссию, как мне представляется, взять на себя готов", - сказал председатель правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с Беттелем. Медведев признался, что такую готовность премьер Люксембурга высказал еще в 2015 году. "Я, говорит, понимаю роль, место Люксембурга, я понимаю некоторые другие ограничители, я все понимаю, отдаю себе отчет в том, что мы являемся участниками Североатлантического альянса, естественно, исполняем обязательства в рамках Европейского союза, но кто-то должен мосты наводить. Я готов", - пересказал слова Беттеля глава российского кабмина.

По оценке Медведева, "это правильная и, если по-честному говорить, просто благородная миссия". Но при этом предупредил: "Эта миссия будет встречать разное отношение".