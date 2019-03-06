Чайка: в деле арестованного в Афинах Евгения Калинина есть политическая составляющая

АФИНЫ, 6 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Дело арестованного в Афинах 28 февраля по запросу Украины российского гражданина Евгения Калинина имеет политическую составляющую. Об этом заявил в среду журналистам генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка после встречи с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру, передает корреспондент ТАСС с места события.

Чайка выразил мнение, что украинские власти по политическим мотивам направили запрос на задержание Евгения Калинина в Афинах. "Мною [на переговорах в Афинах] были высказаны серьезные опасения, что в основе [этого запроса] лежит политическая составляющая", - сказал генпрокурор РФ.

По словам Чайки, министр юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалис Калогиру "обещал самым внимательным образом рассмотреть" данную тему. Генпрокурор РФ призвал греческого коллегу обратить внимание на те доказательства, которые представили украинские власти. "Потому что я допускаю, что доказательства могут быть ложные. Надо дать им оценку объективно. Все это было воспринято", - сказал Чайка.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС адвокат задержанного Яннис Рахиотис, гражданин РФ Калинин, который в 2011-2013 годах был руководителем нефтеперерабатывающего завода в Одессе, обвиняется на Украине в уклонении от уплаты налогов.

По запросу Киева 28 февраля этого года он был задержан в Греции и "отправлен в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию".

Адвокат уверен, что это политическое дело, направленное против России. Ранее Калинин был внесен в списки скандального сайта "Миротворец".