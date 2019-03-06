Путин поручил образовать рабочую группу по реализации Концепции миграционной госполитики

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился образовать рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы", - говорится в распоряжении. Документом также утверждается положение о рабочей группе и ее состав.

Согласно распоряжению, в состав рабочей группы входят руководитель, ответственный секретарь и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее деятельности на общественных началах. Рабочую группу возглавит начальник Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.