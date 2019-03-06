Чайка: минюст Греции заверил, что беспристрастно рассмотрит вопрос об экстрадиции Винника

АФИНЫ, 6 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Минюст Греции заверил, что беспристрастно рассмотрит вопрос об экстрадиции россиянина Александра Винника, который с июля 2017 года находится под стражей. Об этом сообщил в среду журналистам генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, передает корреспондент ТАСС с места события.

Чайка отметил, что на встрече с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греческой Республики Михалисом Калогиру шел, в частности, разговор об экстрадиции Александра Винника и Евгения Калинина. "Меня министр юстиции заверил, что самым беспристрастным образом, объективно, невзирая ни на какое внешнее давление, рассмотрит этот вопрос. Он пообещал объективно рассмотреть этот вопрос", - сказал генпрокурор РФ.

По словам Чайки, он обратил внимание греческого министра на то, что у Винника ухудшилось состояние здоровья. "Во-первых, состояние здоровья у него не ахти, человек болен, во-вторых, я выразил непонимание, ведь у нас в Российской Федерации под стражей по вопросу об экстрадиции год находятся, а он (Винник) уже 19 месяцев находится под стражей. Греческое законодательство позволяет это делать. Тем не менее мы получили заверения самого конструктивного сотрудничества в этом вопросе и рассмотрим этот вопрос в ближайшее время", - сказал Чайка.

Юрий Чайка встретился в среду в ходе своего визита в Афины с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греческой Республики Михалисом Калогиру, генеральным прокурором Ксени Димитриу и председателем Верховного суда Вассилиосом Пеппасом, с которыми он обсудил вопросы международного сотрудничества в правовой сфере.

Запросы со стороны трех стран

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. 28 февраля 2019 года адвокаты Винника узнали, что власти Греции перевели россиянина из тюремной палаты в специализированную клинику, где ему попытаются оказать квалифицированную медицинскую помощь с целью выхода из голодовки.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения. В 6-й статье конституции Греции указано, что максимальный срок предварительного заключения не может превышать одного года, а в исключительном случае этот срок может быть продлен по решению соответствующего судебного совета на шесть месяцев.