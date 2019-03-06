Чайка: Генпрокуратура России не имеет проблем в отношениях с Интерполом и Евроюстом

АФИНЫ, 6 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Генеральная прокуратура РФ не имеет особых проблем с Интерполом и Евроюстом. Об этом сообщил в среду журналистам генеральный прокурор России Юрий Чайка после встречи с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру.

"У нас особых проблем с Евроюстом нет", - сказал Чайка, отвечая на вопрос о находящихся в застое переговорах о сотрудничестве России с агентством Европейского союза, имеющим дело с судебными органами (Евроюст).

По словам генпрокурора РФ, это вопрос больше к Министерству юстиции РФ, которое подписывает документы с Евроюстом. "Мы и с Интерполом не испытываем проблем. У нас начальник Главного управления международного сотрудничества является членом комиссии по файлам, это ключевая комиссия. Мы активно работаем в этом вопросе, я проблем в этой части не вижу", - отметил генпрокурор.

ЕС и Россия ведут неофициальные переговоры по вопросам судебного сотрудничества по гражданским, уголовным и коммерческим делам. Евроюст и Россия стремятся к дальнейшему укреплению сотрудничества. Переговоры по вопросу подписания рабочего соглашения были начаты в 2009 году и были приостановлены после вхождения Крыма в состав России, который ЕС не хочет признавать.