Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл в Сербию на заседание совместного межправкомитета

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в среду прибыл с визитом в Белград для участия в заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили в аппарате российского вице-премьера, пленарное заседание комитета состоится в четверг, 7 марта.

В среду, 6 марта, пройдет заседание комитета в узком составе. Сопредседателями комитета являются российский вице-премьер и первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич. Стороны обсудят сотрудничество РФ и Сербии в энергетике, авиастроении, мирном использовании атомной энергии и другие темы, уточнили в аппарате Борисова.

Кроме того, 7 марта российский вице-премьер встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем. "На встрече с президентом Сербии будут обсуждаться вопросы экономического характера", - сказали в аппарате.