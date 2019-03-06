Отделение "Единой России" в Калмыкии приостановило членство арестованного экс-министра

ТАСС, 6 марта. Элистинское отделение партии "Единая Россия" в Калмыкии приостановило членство в партии бывшего министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Кирилла Ботова, который был арестован по уголовному делу о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот. Об этом в среду сообщили ТАСС в реготделении партии.

"Местный политсовет принял решение снять с учета партии "Единая Россия" Кирилла Ботова в связи с приостановлением членства в ней", - сказали в реготделении.

Ранее сообщалось, что Кирилл Ботов, а также фактический собственник компании "Грейд" Эдуард Бадма-Халгаев арестованы на два месяца в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями" и ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" УК РФ.

По версии следствия, при подготовке документации для строительства домов для детей-сирот была необоснованно завышена цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Это повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации, в результате бюджету республики был причинен ущерб в размере около 10 млн рублей.

Руководство подрядной организации ООО "Грэйд" с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки-стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения, из-за которых министерство перечислило им более 16 млн рублей. Эта сумма превышала фактическую стоимость выполненных работ примерно на 10 млн рублей. Деньги фактически были похищены путем обмана, в результате республике был причинен имущественный вред в особо крупном размере.

1 марта глава Калмыкии Алексей Орлов уволил Кирилла Ботова и заместителя председателя правительства региона Геннадия Бадинова за отсутствие контроля при строительстве домов для детей-сирот. Врио министра назначена первый заместитель - Наталья Ошланова.