Медведев завершил визит в Люксембург

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель проводил главу российского правительства Дмитрия Медведева в аэропорт.

Медведев в среду завершил двухдневный визит в Люксембург, в рамках которого он провел переговоры со своим коллегой, а также встретился с Великим Герцогом Анри и председателем палаты депутатов Фернаном Этженом.

Российско-люксембургские переговоры завершились пресс-конференцией Медведева и Беттеля. Премьер-министр России высоко оценил предложение Люксембурга выступить посредником в налаживании отношений Москвы и Евросоюза. "В этом мире все зависит от конкретных людей. Господин [премьер-министр Люксембурга Ксавье] Беттель действительно посредническую миссию, как мне представляется, взять на себя готов", - сказал председатель правительства РФ на пресс-конференции. По оценке Медведева, "это правильная и, если по-честному говорить, просто благородная миссия". Но при этом предупредил: "Эта миссия будет встречать разное отношение".

Также Россия и Люксембург в среду утвердили Совместную межправительственную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик. Церемония подписания прошла в присутствии Медведева и Беттеля. Подпись под документом со стороны РФ поставила вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая российскую часть Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, и вице-премьер Люксембурга Этьенн Шнайдер, возглавляющий люксембургскую часть этой комиссии.

Это первый визит премьер-министра России в Люксембург. В мае 2007 года Великое Герцогство впервые посещал глава российского государства Владимир Путин.

Нынешний премьер-министр Люксембурга приезжал в Россию с визитами дважды. В октябре 2015 года он провел в Сочи встречи с премьер-министром РФ и президентом РФ, а в октябре 2017 года провел переговоры с Медведевым и принял участие в работе форума "Открытые инновации". Еще одна беседа Медведева и Беттеля состоялась на полях саммита "Европа - Азия" в октябре прошлого года в Брюсселе.