Россия на экспертном уровне примет участие в конференции по разоружению в Берлине

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Россия примет участие в международной конференции по разоружению, которую организует германская сторона 15 марта в Берлине, на экспертном уровне. Об этом ТАСС в среду заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков.

"Приглашение к нам поступило. Планируем принять участие в берлинской конференции на экспертном уровне", - отметил дипломат. По его словам, особое внимание Москва собирается уделить "проблематике автономных систем вооружений и информбезопасности".

Накануне Ермаков принял участие в заседании подгруппы по нераспространению оружия массового уничтожения Российско- германской рабочей группы высокого уровня по политике безопасности.