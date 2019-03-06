{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия на экспертном уровне примет участие в конференции по разоружению в Берлине

Особое внимание Москва намерена уделить проблематике автономных систем вооружений, а также информбезопасности, отметили в МИД РФ

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Россия примет участие в международной конференции по разоружению, которую организует германская сторона 15 марта в Берлине, на экспертном уровне. Об этом ТАСС в среду заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков.

"Приглашение к нам поступило. Планируем принять участие в берлинской конференции на экспертном уровне", - отметил дипломат. По его словам, особое внимание Москва собирается уделить "проблематике автономных систем вооружений и информбезопасности".

Накануне Ермаков принял участие в заседании подгруппы по нераспространению оружия массового уничтожения Российско- германской рабочей группы высокого уровня по политике безопасности.

Теги
ГерманияРоссия
"Единая Россия" запустила обновленный сайт праймериз с функцией электронного голосования
Проголосовать на сайте можно будет, пройдя авторизацию через портал госуслуг
Читать полностью