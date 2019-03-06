"Единая Россия" запустила обновленный сайт праймериз с функцией электронного голосования

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила обновленный сайт предварительного голосования (так называемых праймериз) с функцией электронного голосования. Доступ к голосованию будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию на портале госуслуг, сообщил в среду член рабочей группы "Цифровая партия", руководитель IT-проектов Вячеслав Сатеев.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" 26 мая проведет предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы разного уровня, которые пройдут 8 сентября.

"Мы обновили сайт предварительного голосования, внедрив в него функцию, которая дает возможность электронного голосования за кандидатов от партии, и сегодня мы официально запускаем ресурс. Доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал госуслуг, а данные по прописке и, значит, привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования", - приводит пресс-служба партии слова Сатеева.

Сатеев также отметил усовершенствование личного кабинета участников предварительного голосования. "Кандидаты смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте: ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы - личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями. Также мы сделали адаптивную версию сайта под мобильные телефоны", - пояснил член рабочей группы.

По словам Сатеева, при создании системы электронного предварительного голосования основные силы были направлены на повышение прозрачности выборного процесса. "Основной принцип - сделать выборы прозрачными, устраняя все промежуточные звенья в электоральном процессе. Собирать и предоставлять всю информацию о ходе голосования, о нарушениях, о результатах волеизъявления напрямую с участка или даже от самого избирателя", - подчеркнул он, отметив, что методика подсчета голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность изменения результатов голосования.

"Возможность проголосовать через интернет была создана в 2018 году при помощи сервиса "Электронное предварительное голосование". В электронном голосовании тогда приняли участие более 217 тыс. человек. Без преувеличения, это мировой рекорд для такого рода продуктов", - заключил он.

Праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. Как отметил ранее председатель единороссов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, на праймериз фактически избиратели сами формируют предвыборный список партии.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, которая подразумевает участие в нем любого члена партии или беспартийного. Вместе с тем к ним предъявляются довольно серьезные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие не менее чем в двух дебатах.

Проголосовать за кандидата при открытой модели может любой российский избиратель, причем предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.

Предварительное голосование, прошедшее 3 июня 2018 года, стало рекордным по явке - в нем приняли участие около 12% избирателей.