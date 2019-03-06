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Кризис в Сирии

Лавров: военные РФ и Турции делают шаги по размежеванию террористов и оппозиции в Идлибе

Ранее стороны договорились создать в регионе демилитаризованную зону глубиной 15-20 км

АБУ-ДАБИ, 6 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные принимают практические шаги для размежевания отрядов сирийской вооруженной оппозиции и террористов в Идлибе. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши военные вместе с коллегами из Сирии, с турецкими коллегами занимаются практическими шагами, которые позволили бы такое решение реализовать", - отметил глава МИД РФ.

17 сентября 2019 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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