{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Володин: повторный "правительственный час" с Орешкиным может пройти 10 апреля

Ранее в среду Госдума перенесла "правительственный час" с министром экономического развития после критики со стороны депутатов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Повторный "правительственный час" с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным может пройти в Госдуме 10 апреля. Об этом сообщил в среду ТАСС спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На эту тему

"Скорее всего, мы к теме [повторного "правительственного часа"] вернемся 10 апреля", - сказал он.

Ранее в среду Госдума перенесла "правительственный час" с главой Минэкономразвития РФ на конец марта - начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Такое решение было принято по предложению Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию.

После того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести "правительственный час".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
Комиссия единороссов по этике рассмотрит заявление депутатов о пенсиях для тунеядцев
Ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что низкие пенсии получают лишь тунеядцы
Читать полностью