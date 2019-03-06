Лавров: РФ оставляет за собой право зеркально отвечать на размещение американских ракет

АБУ-ДАБИ, 6 марта. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право размещать ракеты в любом регионе мира в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Москва будет действовать зеркально в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Президент [РФ] подчеркнул: если США, выйдя из договора, развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать тоже самое, чтобы в том же регионе появились и наши ракет", - сказал глава МИД РФ.

"Это не наш выбор. Это выбор США, которые, наверное, ощущают, мягко говоря, дискомфорт от объективных тенденций мирового развития, когда формируются новая, неколониальная, неимперская, без диктатов и ультиматумов система международных отношений", - добавил министр.

При этом он заметил, что Россия никогда не отказывалась от консультаций, нацеленных на укрепление стратегической стабильности. "Но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют - милости просим", - резюмировал Лавров.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.