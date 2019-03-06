Комиссия единороссов по этике рассмотрит заявление депутатов о пенсиях для тунеядцев

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по этике на ближайшем заседании рассмотрит высказывания депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева о том, что низкие пенсии в РФ получают лишь тунеядцы. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии со ссылкой на зампредседателя комиссии, главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

"Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России", - цитирует Пискарева пресс-служба единороссов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

"Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией "Единой России". Мы разделяем справедливое возмущение людей, одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились", - заявил в свою очередь замсекретаря генерального совета партии, ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко. "Мы рассмотрим вопрос о высказываниях волгоградского депутата на ближайшем заседании комиссии по этике", - проинформировал он.

По данным пресс-службы "Единой России", на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.

Этическая комиссия "Единой России"

Решение о создании федеральной партийной комиссии по этике 8 декабря принял съезд "Единой России". Комиссия является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии по решению участников съезда вошли 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии обязательны к исполнению.

Первое кадровое решение по итогам рассмотрения комиссией по этике было принято "Единой Россией" в феврале. Тогда президиум генсовета партии исключил из рядов единороссов депутата городской думы Астрахани Владимира Сухарева за дебош.