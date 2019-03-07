Кладбище рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии пополняется новыми захоронениями

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Число захоронений рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на сирийской территории растет. Об этом говорится в распространенном в четверг экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Кладбище, находящееся рядом с лагерем, продолжает пополняться новыми захоронениями, в том числе групповыми", - отмечается в документе, подписанном руководителем межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики - начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и его сирийским коллегой, министром местного самоуправления Хусейном Махлюфом.

В заявлении также подчеркивается, что Всемирная организация здравоохранения совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) еще в 2018 году указывала "на крайне высокую смертность в лагере "Эр-Рукбан", где каждый месяц гибнет более 100 человек".

Призыв к Иордании

Россия и Сирия призвали Иорданию, которая отказывается открыть границу для пропуска беженцев из "Эр-Рукбана" на свою территорию, к деятельному участию в решении вопроса о ликвидации этого лагеря.

"Власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию, им остается единственный путь спасения - гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики", - говорится в заявлении.

В этой связи Россия и Сирия призвали Иорданию к деятельному участию в решении вопроса о ликвидации лагеря "Эр-Рукбан". "Надеемся на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря "Эр-Рукбан", что будет способствовать общей стабилизации обстановки в регионе и отвечает интересам Иордании", - указано в документе.

В заявлении отмечается, что в настоящее время лагерь является очагом терроризма, болезней и нищеты. В результате Иордания на себе испытывает пагубные последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса в соседней республике.

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу перед сирийскими беженцами из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Обращение к мировому сообществу

Москва и Дамаск также призвали Организацию Объединенных Наций решить проблему лагеря беженцев и указать США на недопустимость существования подобных мест.

"Обращаемся к Организации Объединенных Наций с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю "Эр-Рукбан", - говорится в заявлении.

Такое же обращение было направлено к мировому сообществу, которое относит себя "к цивилизованному миру".

Ранее в Минобороны сообщили журналистам, что рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии обнаружили кладбище с 300 свежими захоронениями. По данным ведомства, кладбище и другие детали условий нахождения беженцев в лагере были зафиксированы на сделанных несколько дней назад спутниковых снимках. Тогда же в министерстве напомнили, что командование силами США в зоне "Эт-Танф", где находится "Эр-Рукбан", препятствует выходу беженцев из лагеря, а боевики насильственно их удерживают, требуя за выход большие суммы в долларах.

В новость были внесены изменения (10:33 мск) - изменен заголовок, добавлена информация о новых захоронениях