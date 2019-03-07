Госдума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Документом вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В случае обнаружения в интернете таких материалов, размещенных на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этим сайтам. В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления ложной информации и зафиксировать дату и время направления такого уведомления в информационной системе.

Редакция обязана будет незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. В противном случае Роскомнадзор направит по системе взаимодействия операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию". Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, будет обязан "незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию". В случае, если владелец сайта удалил распространяемую им недостоверную информацию, он сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Закон не касается традиционных медиа - то есть фактически всех СМИ, зарегистрированных в установленном порядке. Также нормы не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков, поскольку для них уже предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной информации.