Путин обсудил с Совбезом усиление разведывательной деятельности других стран у границ РФ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ "возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ РФ". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании "обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России".

"Кроме того состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан".

"Также участники совещания тепло поздравили Валентину Матвиенко с наступающим Международным женским днем", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР - Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Активность иностранных спецслужб

В среду Путин выступил на заседании коллегии ФСБ, на котором заявил, что спецслужбы РФ пресекли в 2018 году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

Президент отметил, что иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, этому нужно противодействовать. "Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера, - заявил глава государства. - Тем надежнее должна быть ваша работа. Конечно, как и в прежние времена, а сейчас может еще и больше, [иностранные разведки] стремятся влиять на соответствующие процессы в нашей стране".