Путин обсудил с Совбезом ситуацию с сирийским лагерем беженцев

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. "Обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем "Эр-Рукбан", - отметил представитель Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР - Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сирийский лагерь беженцев

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере размещены 40 тыс. человек, в основном женщины и дети.

5 марта Минобороны России сообщило об обнаружении спутниками кладбища с 300 новыми захоронениями рядом с "Эр-Рукбаном", отметив, что фактически лагерь давно утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания людей зимой, в лагере антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных мини-рынках, которые контролируются боевиками.