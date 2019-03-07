Лавров 12 марта в Москве проведет переговоры с главой МИД Австрии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 марта проведет переговоры с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, которая будет находиться в российской столице с визитом. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"11-12 марта Москву с рабочим визитом посетит федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии госпожа Карин Кнайсль. В ходе намеченных на 12 марта переговоров с министром иностранных дел Лавровым планируется предметно обсудить широкий спектр двусторонних отношений, проанализировать состояние и перспективы развития практического двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по представляющим взаимный интерес международным проблемам", - отметила дипломат.

Лавров 13 марта в Анталье примет участие в заседании российско-турецкой группы стратегического планирования, сообщила Захарова. "Намечена обстоятельная сверка часов по двусторонней повестке дня. Стороны обсудят Сирию, борьбу с оргпреступностью, Украину", - сказала она.

14 марта в Вене глава МИД России примет участие в 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, добавила Захарова.