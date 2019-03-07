Захарова: США не снимают с повестки дня вариант военного вторжения в Венесуэлу

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вашингтон не отказывается от варианта военного вторжения в Венесуэлу. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Получив отпор своим явным милитаристским планам в отношении Венесуэлы, даже от ближайших соратников из числа латиноамериканских стран, которые твердо заявили о неприемлемости внешнего вооруженного вмешательства, политистеблишмент в Вашингтоне тем не менее не снимает с повестки дня вариант военного вторжения", - отметила дипломат, напомнив, что США прямо заявили о создании коалиции для смены режима в республике. "Тут уже все заявления о необходимости возвращения демократии, помощи мирному населению были оставлены в стороне", - констатировала Захарова.

Она также обратила внимание на участившиеся полеты разведавиации США вблизи границ Венесуэлы и активизацию контактов Вашингтона по военной линии с соседями Боливарианской Республики. "Параллельно прорабатывается так называемый план Б. Речь идет о подготовке незаконных вооруженных формирований, заброске их на территорию Венесуэлы в целях осуществления диверсионно-подрывной деятельности, а затем создании очагов сопротивления с перспективой ввергнуть страну в масштабный внутренний вооруженный конфликт", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "руководство [Венесуэлы] открыто говорит о планах радикальной оппозиции при поддержке из-за рубежа организовать диверсии на национальной территории с задействованием отрядов наемников, которые сформированы в том числе из дезертировавших венесуэльских военнослужащих". "В последнее время отмечается увеличение числа различных происшествий на объектах энергетической и коммуникационной инфраструктуры, продолжается наращивание американского санкционного давления, делается все возможное, чтобы обескровить и удушить экономику Венесуэлы", - добавила она.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен создать широкую коалицию для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Представитель США также добавил, что Белый дом продолжает придерживаться принципов доктрины Монро, согласно которой вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.