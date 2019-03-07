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Совбез РФ скорректирует Доктрину продовольственной безопасности с учетом санкций

Изменения в документ внесут в течение 2019 года
Заседание Совета безопасности РФ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Заседание Совета безопасности РФ
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет безопасности РФ в 2019 году скорректирует Доктрину продовольственной безопасности страны в том числе с учетом антироссийских санкций. Как сообщили в пресс-службе СБ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере с участием членов научного совета при Совбезе и экспертов.

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"Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года", - говорится в сообщении. "Необходимость корректировки Доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России, повышением открытости национального агропродовольственного рынка, углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и созданием единого таможенного пространства, - пояснили в пресс-службе. - Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную".

По результатам обсуждения новой редакции Доктрины участники заседания отметили, что представленные в документе меры по реализации государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности в целом достаточны для решения задач по нейтрализации внешних и внутренних угроз национальной безопасности в этой сфере. "Кроме того, проект Доктрины соответствует документам стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности", - добавили в Совбезе.

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