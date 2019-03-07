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Захарова: Россия не исключает, что США передумают уходить из Сирии

По словам официального представителя МИД России, Москва исходит из того, что если Вашингтон дает какие-либо объяснения своих маневров на земле, то они "будут иметь хотя бы среднесрочную перспективу"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва не исключает того, что Вашингтон изменит решение о выводе военного контингента с территории Сирии. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Могут быть опасения, что в Вашингтоне опять передумают [уходить из Сирии], потому что все обещания, заверения и конкретизация фактов, которые даются, к сожалению, очень часто корректируются буквально через какое-то непродолжительное время", - отметила дипломат.

"Поэтому мы исходим из того, что, если Вашингтоном даются какие-то объяснения своих маневров на земле, то они будут иметь хотя бы среднесрочную перспективу, и какой-нибудь другой деятель в Вашингтоне не изменит концепцию еще раз. Это одно из главных опасений", - добавила она.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике дислоцирован американский контингент численностью 2 тыс. человек. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.

22 февраля агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщило, что США намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке арабской республики.

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